Karolina Ferenstein-Kraśko przygotowuje się do startu w biegu długodystansowym. Bizneswoman pochwaliła się swoimi planami na Instagramie. Żona znanego dziennikarza Piotra Kraśki zamierza przebiec dystans 10 km, startując w Biegu Szlakiem Krutyni. Karolina Ferenstein-Kraśko zaledwie 3 miesiące temu urodziła swoje trzecie dziecko, córeczkę Laurę. Młoda mama jednak szybko wróciła do formy i ma ambitne plany, do których zachęca również swoich wielbicieli.

Czas start!!! Zaczynam przygotowania do Maratonu Mazury pobiegnę w kategorii - 10 km Bieg Szlakiem Krutyni!!! Trochę niewyspana, ledwo się mieszczę w swoje stroje sportowe... Ale czas podjąć wyzwanie!!! Kto ze mną stanie na starcie 4 czerwca? - napisała Karolina Ferenstein-Kraśko na swoim profilu.

Mama trojga dzieci, dwóch synów i córki, bardzo szybko po porodzie postanowiła wrócić do aktywności fizycznej. Zaledwie 3 tygodnie po pojawieniu na świecie małej Laury, jej mama ponowie rozpoczęła treningi swojej ukochanej jazdy konnej. Teraz wznawia bieganie w plenerze. Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować! Brawo, Karolina!

Karolina Ferenstein-Kraśko przygotowuje się do startu w maratonie.

Bizneswoman szybko wróciła do formy po porodzie. Brawo!