Karolina Ferenstein-Kraśko nie jest zadowolona, że jej mąż naraża życie. Ostatnio po zamachach we Francji, Piotr Kraśko spakował się i ruszył z ekipą Wiadomości, by relacjonować tragedię z Paryża, choć nadal istniało ryzyko, że dojdzie do kolejnych zamachów.

I już poleciał... Jak dzieciom wytłumaczyć, że tata musi w takie miejsca jeździć? Jak zmierzyć się z takim ogromem nieszczęścia? - napisała na swoim Facebooku Karolina Ferenstein-Kraśko.

Jak donosi tygodnik "Rewia", Karolina uważa, że jej mąż kusi los i jest jej coraz trudniej spokojnie patrzeć, jak wyjeżdża w miejsca, gdzie może przytrafić się mu coś złego. Za niecały miesiąc Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko zostaną po raz trzeci rodzicami, dlatego Karolina chciałaby, żeby nie narażał już życia tak jak to robił w przeszłości. Piotr Kraśko ma duże doświadczenie w robieniu relacji z niebezpiecznych miejsc. Relacjonował wojnę w Rwandzie i Libanie, tsunami w Tajlandii, zamachy bombowe w Londynie czy rewolucję na Ukrainie.

Kiedy zaczął spotykać się z Karoliną był korespondentem TVP w Waszyngtonie. Tuż przed ślubem Piotra i Karoliny, dziennikarz był w USA relacjonować prawybory i o mało nie spóźnił się na ceremonię przez huragan.

Ależ byłam zła. To ja postanowiłam, że rezygnuję z międzynarodowych zawodów jeździeckich, by nic sobie nie złamać, a on chce gonić za jakimś huraganem? - wspominała Ferenstein-Kraśko w jednym z wywiadów.

Najgorsze chwile przeżyła cała rodzina, kiedy uświadomili sobie, że Piotr Krasko mógł lecieć 10 kwietnia 2010 roku razem z Lechem Kaczyńskim. Nie było już jednak miejsca dla niego na pokładzie i to uratowało mu życie. Karolina Ferenstein-Kraśko chciałaby, żeby jej mąż w przyszłości mniej się narażał, szczególnie gdy na świecie pojawi się ich córeczka. Para ma dwóch synów: Konstantego i Olka, którzy też podobno boją się o tatę.

