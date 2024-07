1 z 11

W ubiegłym roku media obiegła informacja o kryzysie małżeńskim Karoliny Ferenstein i Piotra Kraśki. Para myślała nawet o rozwodzie, a oliwy do ognia dodawały spekulacje o romansie prezentera z Małgorzatą Rozenek. Szczególnie po tym jak paparazzi przyłapali ich na romantycznym weekendzie. Przypomnijmy: Romantyczny weekend Kraśki i Rozenek. Te zdjęcia mówią wszystko

Karolina i Piotr na szczęście pokonali kryzys, a niedawno zaczęli pojawiać się na oficjalnych bankietach. Wyjechali również na romantyczne wakacje do Saint-Tropez we Francji. Para spędza tam czas aktywnie, przygotowując się do udziału w zawodach triathlonowych w Gdyni.

Karolina pozwoliła sobie na opublikowanie zdjęcia męża bez koszulki podczas treningu. Czy taka fotka spodoba się dziennikarzowi? Mała szansa. Sama Karolina wie, że może mieć przez to problemy :)

Myślę, że za to zdjęcie na FB już po mnie - napisała w komentarzu

Kraśko naprawdę ma się czym pochwalić. Takiego ciała może mu pozazdrościć niejeden hollywoodzki przystojniak.