1 z 6

Uściski, czułe spojrzenia, uśmiechy... Viola Kołakowska i Tomasz Karolak na premierze "Planeta Singli" byli w doskonałych humorach. Do tej pory para przychodziła często na premiery osobno, robiła sobie zdjęcia osobno albo razem z córką i tylko niektórym udało się namówić ich, żeby pozowali razem. Teraz nie było problemu. Viola Kołakowska i Tomasz Karolak byli wyluzowani, uśmiechnięci, wyglądali na bardzo szczęśliwą i zakochaną parę. Już od jakiegoś czasu są pytani przez dziennikarzy o to, czy w końcu wezmą ślub? Tomasz Karolak, który całkiem niedawno zamieszkał z Violą i swoim dwuletnim synkiem Leonem oraz ośmioletnią córką Lenką , przyznał, że ślub to wcale nie jest zły pomysł! A Wy co sądzicie, bo my uważamy, że taka miłość się nie zdarza! :)

Zobacz także: Sąsiedzi wściekli na Tomasza Karolaka. Zostawili mu liścik w drzwiach samochodu o treści... ZDJĘCIA