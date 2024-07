Hubert Urbański stał się prawdziwą gwiazdą w telewizji publicznej. Po głośnym transferze ze stacji TVN, dziennikarz z pewnością nie narzeka na brak pracy. Kilka miesięcy temu poprowadził muzyczne show „Bitwa na głosy”, świetnie sprawdza się w roli gospodarza w „The Voice of Poland” a teraz czeka go kolejne wyzwanie!

Według informacji „Faktu” Urbański razem z Grażyną Torbicką poprowadzi sylwestra w TVP2.

- Jest profesjonalny, wie, jak wybrnąć z każdej sytuacji, widzowie go uwielbiają- zdradza w rozmowie z tabloidem pracownik telewizyjnej Dwójki.

Sukces Urbańskiego z pewnością nie spodobał się Tomaszowi Kammelowi, który chciał poprowadzić sylwestrowy koncert…

Urbański sprawdzi się w roli konferansjera?

