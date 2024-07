Kamil Bednarek jest ostatnio na fali - cover przeboju "Dni, których nie znamy" został wykorzystany w filmie Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie, a decyzją fanów pojechał do Amsterdamu na wielką galę MTV EMA. Przypomnijmy: Bednarek najlepszym polskim artystą na MTV EMA!

Dziś Bednarek zasiadł na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Ostatni raz wokalista gościł w jego show trzy lata temu i jak sam zauważył, bardzo wiele od tamtej pory się zmieniło. Przyznał też, że miał obawy, iż może być bohaterem jednego sezonu.

Wiele się zmieniło. Sam jestem w szoku, że ludzie wciąż chcą mnie słuchać. Przez chwilę miałem takie wrażenie, że jestem sezonowym bohaterem. Gdyby nie fani to nie spełniłbym wielu swoich marzeń - wyznał.

Wojewódzki zarzucił jednak Bednarkowi w pewnym momencie rozmowy, że podczas kilku wywiadów jego wypowiedzi nie do końca pokazywały pozytywny stosunek do udziału w "Mam Talent".

"Mam Talent" nie zapewnia stałej kariery. Ale ja się nie odżegnuję od udziału w tym show, gdyby nie to, to nie mógłbym się pewnie pokazać tak dużej publiczności i jestem za to wdzięczny. Chociaż bym próbował pewnie gdzieś tam się przebić - odpowiedział mu młody gwiazdor.