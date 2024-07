Agnieszka Kaczorowska i Michał Malinowski idą jak burza w "Tańcu z gwiazdami". Dzięki pięknemu wykonaniu tańca współczesnego para przeszła do szóstego odcinka programu. Niestety nie wszyscy byli zachwyceni w stu procentach - Iwonie Pavlovic w ich tańcu czegoś zabrakło.

Swoboda ruchu, piękna choreografia - myślę, że to jednak było za mało - oceniła Iwona Pavlović. Kompletnie nie przeżyłam waszego tańca. Niestety, miałam wrażenie, że jesteście osobno. Agnieszka sobie a ty sobie, to było ładne, ale każdy tańczył oddzielnie. Nie zadziało się między wami nic - także, jeżeli plotki są o was, to nieprawdziwe, bo tu się nic nie zadziało - dodała jurorka, tym samym komentując plotki na temat rzekomego romansu Kaczorowskiej i Malinowskiego.

Może Iwonka ma zły dzień, mi się podobało - skomentowała Beata Tyszkiewicz.