Już w ten weekend startują pierwsze świąteczne wyprzedaże, ale to nie wszystko! Specjalnie dla was wybraliśmy najciekawsze naszym zdaniem promocje i obniżki dzięki którym wasze przedświąteczne zakupy będą na pewno udane!

Modna ulica Mokotowska zachęca świątecznymi promocjami. Już w ten weekend kupicie tańsze ubrania i akcesoria u Ani Kuczyńskiej, czy w BLIND Concept Store. Oprócz tego w hotelu Europejskim odbędzie się kolejna edycja Ściegów Ręcznych! Młodzi polscy projektanci i ich wspaniałe projekty.

A do tego w The Body Shop, czy w Bath and Body Work kupicie kosmetyki i zestawy w promocyjnych cenach. W najbliższą sobotę promocję przygotowało również Claire's. Tylko tego dnia kupicie akcesoria marki 3 w cenie 2.

Zobaczcie inne promocje, które czekają na was już teraz: