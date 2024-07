Justyna Steczkowska od lat zachwyca nas nie tylko swoim głosem, ale i pięknym wyglądem. Gwiazda bardzo dba o swój wizerunek, dlatego prawie zawsze możemy zobaczyć ją w świetnie skrojonych i bardzo seksownych sukienkach, które podkreślają jej idealną figurę. Co ciekawe, nie musi dbać o dietę. Przypomnijmy: Steczkowska je to, na co nie może pozwolić sobie każda gwiazda

Diwa przywiązuje również dużą uwagę do makijażu. Na jej Facebooku pojawił się niedawno wpis, w którym poleca kupno luksusowych kosmetyków stosunkowo drogich marek. Nie robi tego jednak przypadkowo - Justyna włączyła się w ten sposób w akcję na rzecz walki z rakiem piersi. Fundusze ze sprzedaży produktów tej marki zostaną przeznaczone na ten cel:

"Pokonajmy raka piersi. Razem mamy większą siłę", to hasło tegorocznej akcji marki Estēe Lauder. Na całym świecie wspiera ona badania, edukację i usługi medyczne związane z profilaktyką nowotworów piersi. Co roku bierze w niej udział wiele marek kosmetycznych. Do tej pory udało się zebrać, aż 53 miliony dolarów. To pieniądze mądrze zainwestowane, które pomagają milionom kobiet. Dlatego proszę Was pamiętajcie o tym, żeby wybierać kosmetyki z których część dochodów przeznaczonych jest na ten cel. Nigdy nie wiadomo czy któraś z nas nie będzie potrzebowała pomocy... P.S. Tradycyjnie kupiłam sobie moją ulubioną szminkę Discreet i Jealous na wieczorne wyjścia... - pisze wokalistka

Kupicie kosmetyki polecane przez artystkę?

