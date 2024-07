1 z 6

Ten występ zapamiętają wszyscy! Justyna Steczkowska na Festiwalu w Opolu podczas koncertu Złote Opole 2016 dała z siebie wszystko. Gwiazda wykonała swój hit "Dziewczyna Szamana". Zrobiła ogromne show z udziałem tancerzy i... żywego ognia! Jednak nie to przykuwało największą uwagę, a jej seksowna kreacja! Kiedy podczas występu tancerze podnieśli Justynę, jej sukienka podwinęła się i przez kilka sekund widzowie mogli podziwiać jej zgrabne pośladki. To i tak jednak nie przyćmiło walorów artystycznych występu diwy, która znów udowodniła, że ma głos jak dzwon! A taka aranżacja "Dziewczyny Szamana" na pewno przypadła do gustu jej fanom. Brawo!

