Sceniczne wpadki to ostatnie, co może kojarzyć się z Justyną Steczkowską. A jednak i największej diwie polskiej sceny zdarzają się niezręczne sytuacje podczas koncertów. O jednej z nich opowiedziała w "Dzień Dobry TVN" w cyklu "Historia jak z żurnala". A wszystko za sprawą... niesfornego gorsetu.

Fani Justyny Steczkowskiej doskonale wiedzą, że idąc na jej koncert mogą spodziewać się dopracowanego do perfekcji show. Sam wygląd artystki nigdy nie budzi żadnych zastrzeżeń - od lat bowiem Justyna dba o każdy szczegół swoich zjawiskowych kreacji. Mieliśmy okazję przekonać się o tym całkiem niedawno, podczas pokazu mody, kiedy Steczkowska przyćmiła resztę gwiazd. Czy diwie zdarzają się wpadki? Okazuje się, że tak i jak już, to są od razu dość... spektakularne. O dość zabawnej opowiedziała w "Dzień Dobry TVN":

Co zrobiła Steczkowska?

Justyna postanowiła przerwać koncert! Obawiała się, że gorset nagle spadnie:

Głowa pracuje, tu śpiewam, tam tańczę, ale myślę sobie: No nie dam rady, bo to ostatnia haftka, pęknie i po mnie, wszyscy to widzą, wszyscy to nagrywają. I powiedziałam stop stop stop, ludzie patrzą co się dzieje, więc powiedziałam: Proszę państwa, pękł mi gorset, muszę pójść się przebrać, bo inaczej stanę jak święty turecki i się nie wybronię.

śmiała się Steczkowska