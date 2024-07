Justyna Steczkowska niechętnie wpuszcza media do swojego życia prywatnego. W zasadzie przez lata o tym jak mieszka wiedzieli tylko nieliczni, a ona sama bardziej skupiła się na tym, czym zachwyca jak mało która polska gwiazda, czyli na muzyce. Ostatnio o talencie Justyny przekonali się także m.in. Łotysze, którzy zorganizowali gigantyczny koncert piosenkarki poprzedzony kampanią promocyjną w lokalnych mediach. Zobacz: Łotysze chcą Steczkowską u siebie

Ostatnio Justyna zaprosiła do swojego mieszkania dziennikarzy "Gali". Pozując do zdjęć np. w łazience, salonie czy garderobie opowiedziała o planach na przyszłość, a także zdradziła co jest dla niej ważne żeby dom był idealny. Z rozmowy możemy dowiedzieć się, że złote i platynowe płyty Steczkowskiej leżą tam gdzie buty. Z kolei prestiżowe wyróżnienia (Fryderyki i Wiktory) stoją na najwyższym parapecie.

W domu Justyny jest niewiele mebli, ale można dostrzec wiele roślin. Co ciekawe, w sypialni zamiast telewizora czy komputera można zobaczyć obok łóżka Stary Testament, Koran i Torę. Justyna zapewnia, że regularnie stara się poszerzać swoją wiedzę na temat religii.

Jak mieszka Justyna Steczkowska? Zobaczcie poniższe zdjęcia: