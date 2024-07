Justyna Steczkowska od kilku tygodni znów czaruje telewidzów jako trenerka w czwartej edycji "The Voice of Poland". Gwiazda wróciła pełna zapału po urlopie macierzyńskim, ale tuż przed startem show pozwoliła sobie na egzotyczne wakacje na Dominikanie. To również tam powstała okładkowa sesja do najnowszego numeru "Party". Przypomnijmy: Justyna Steczkowska na okładce ekskluzywnego wydania "Party"

Reklama

Niemal przez cały poprzednik rok Justyna pracowała nad swoją kolejną studyjną płytą. Fanów wokalistki z pewnością ucieszy fakt, że już niebawem będą mogli usłyszeć efekty pracy swojej idolki. Jak informuje "Party", radiowa premiera pierwszego singla "Terra" odbędzie się już w kwietniu. Tekst do utworu napisała sama Kasia Nosowska, a teledysk powstał właśnie na wspomnianej Dominikanie. Magazyn dodaje, że zarówno piosenka, jak i klip mają być ogromnym zaskoczeniem.



Radiowa premiera singla odbędzie się już w kwietniu. Jego tytuł to "Terra". Nagrywałam go w towarzystwie fantastycznej orkiestry Silesian Art Collective pod batutą Mateusza Walacha w jednym z najlepszych studiów nagraniowych na świecie, które znajduje się w Alwerni koło Krakowa. Zależy mi na tym, żeby znów "zaczarować" swoich fanów, jeszcze raz wzruszyć i dać im możliwość poddania się magicznym dźwiękom - tłumaczy w rozmowie z "Party" Justyna.



Czekacie na powrót Steczkowskiej? Więcej o jej niezwykłym pobycie na Dominikanie w najnowszym numerze "Party".

Zobacz: Steczkowska zrozpaczona po utracie podopiecznej. Wzruszająca notka diwy

Zobacz także

Reklama

Justyna Steczkowska z córką za kulisami charytatywnej sesji zdjęciowej: