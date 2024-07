Wiadomość o śmierci Kasi Markiewicz, jednej z uczestniczek czwartej edycji "The Voice of Poland" wstrząsnęła fanów muzycznego show. Solistka wystąpiła w drugim odcinku programu, zachwycając jurorów wykonaniem piosenki "Dreamer" Ozzego Obsourne, jednak tylko Justyna Steczkowska postanowiła dać szansę wokalistce.

Smutna informacja od razu dotarła do artystki, która zareagowała natychmiastowo. Na swoim Facebooku zamieściła wzruszający wpis w którym wspomina swoją podopieczną. W przyszłym tygodniu miała odwiedzić Kasię w hospicjum. Niestety, nie zdążyła.

Nie wiem co mam napisać… Miałam w czwartek odwiedzić Kasię w hospicjum… Była pełna odwagi. Podziwiałam ją za to, że pomimo bólu, przyszła do programu, żeby pokazać nam, że warto walczyć o swoje marzenia, nie zapominać o sobie na co dzień... Cieszę się, że udało nam się spełnić jedno z jej marzeń… Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi Kasi - napisała Justyna Steczkowska