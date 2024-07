Już w najbliższy poniedziałek do sklepów w całej Polsce trafi nowy numer "Party". Gwiazdą okładki jest Justyna Steczkowska, czyli jedna z obecnie najbardziej zapracowanych gwiazd w Polsce. Dwie nowe płyty, rola jurorki w "The Voice" i nowy klip to tylko kilka z projektów, które diwa realizuje w tym roku. Klip do singla "Terra" Justyna nagrywa na Dominikanie, gdzie odbyła się również jej wyjątkowa sesja dla luksusowego wydania magazynu "Party Luxe".

Ponadto, tylko w "Party" znajdziecie zdjęcia ze ślubu Agaty Młynarskiej i Przemysława Schmidta, który wzbudził wielkie zainteresowanie mediów. W numerze również wywiady z najgorętszymi nazwiskami tej wiosny - Wojciechem Modestem Amaro, Agnieszką Cegielską i marką BOHOBOCO oraz Izą Kuną.

Dowiecie się również, co nowego u Edyty Górniak, Shakiry czy Anny Muchy. Dowiemy się także co łączy Dorotę Gardias i Ryszarda Kalisza.

Nowy numer Party w sprzedaży już w poniedziałek za jedyne 1,99 zł.

