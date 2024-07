1 z 9

Justyna Steczkowska na ulicach Warszawy

Justyna Steczkowska w modnej stylizacji na ulicach Warszawy. Piosenkarka jak zwykle wyglądała świetnie! Diwa miała na sobie szykowny, beżowy płaszczyk oraz kapelusz w tym samym kolorze. Nie od dziś wiadomo, że Justyna Steczkowska ma słabość do modnych butów i innych stylowych dodatków. I tym razem miała na sobie ekstrawagancki model - seksowne czarne botki, które dodały stylizacji pazura. Justyna niewątpliwie przykuwała uwagę zarówno w kawiarni, w której pozwoliła sobie na odrobinę słodkiej przyjemności, jak i później gdy... pewien tajemniczy dżentelmen pomógł jej zanieść zakupy do samochodu... Przy niegasnącym wdzięku Justyny, jakoś nas to nie dziwi!

