Program Agnieszki Szulim "Na językach" od początku obecności na antenie TVN wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Dziennikarka nie boi się poruszać trudnych tematów i komentować bieżących wydarzeń, co nie zawsze podoba się gwiazdom. Ostatni odcinek przyniósł nowy skandal związany z Kubą Wojewódzkim i jego byłą Wodzianką, Dominiką Zasiewską. Dziewczyna oskarżyła go o to, że zwolnił ją z pracy kiedy była już w ciąży. Przypomnijmy: Wodzianka oskarża Kubę w programie Szulin

W tym samym odcinku zamieszczono również krótki reportaż o idolu nastolatek, Justinie Bieberze. W materiale przedstawiono ostatnie wybryki młodego gwiazdora m.in. głośne aresztowanie oraz palenie marihuany na pokładzie samolotu. W dyskusji ze swoimi gośćmi Agnieszka, co nie dziwi - skrytykowała zachowanie Biebera.

Nie wszystkim spodobała się postawa dziennikarki i zaprezentowany widzom materiał. Na Instagramie gwiazdy TVN pojawiły się niezbyt przychylne jej komentarze. Fanki Justina zarzuciły jej, że podaje w swoim programie nieprawdziwe informacje i zataja to co dobrego zrobił ich idol. Agnieszka ku zaskoczeniu wielu wdała się w rozmowę z jedną z dziewczyn.



Fanka: Nie powiedzieliście, ze po tym płakał i przepraszał fanów. Albo jak pomagał dzieciom

Agnieszka: On na tym rozrabianiu też przecież robi karierę, to cześć jego wizerunku - tak mi sie wydaje

Fanka: Dobrze ale jak już mówicie coś to mówcie prawdę... - czytamy na profilu Agnieszki.

Uważacie, że materiał zaprezentowany w "Na językach" faktycznie obraził Biebera?

