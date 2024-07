Justin Bieber z pewnością nie należy do najspokojniejszych gwiazd. W mediach co jakiś czas pojawiają się nowe informacje o awanturach z udziałem piosenkarza. Bieber ma na swoim koncie m.in. aresztowanie za jazdę po alkoholu i sprzeczkę z byłym mężem Mirandy Kerr.

Zobacz: Szok! Justin Bieber i Orlando Bloom pobili się. Wyciekło wideo ze zdarzenia

Reklama

Jak donoszą zagraniczne media idol nastolatek znowu ma kłopoty. Argentyński sąd złożył właśnie wniosek do Interpolu o ściganie Justina Biebera międzynarodowym listem gończym. Wszystko za sprawą bójki pomiędzy fotoreporterem a ochroniarzem 21-latka do której doszło kilka lat temu w Argentynie. Bieber miał wówczas zmusić ochroniarza do walki z paparazzi. Sprawa trafiła do sądu, jednak piosenkarz nie stawił się na przesłuchanie.

Jeśli międzynarodowa organizacja policji pozytywnie rozpatrzy wniosek sądu, wówczas Justinowi grozi ekstradycja z każdego ze 190 państw członkowskich Interpolu.

Zobacz: Bieber zatrzymany przez policję za jazdę po pijaku! Jest zdjęcie z aresztu



Zobacz także

Reklama

Justin Bieber na spacerze z Kendall Jenner: