O Julce Wróblewskiej jest od kilku dni bardzo głośno. Dlaczego? Najpierw pisano o niej z powodu jej nieobecności na pogrzebie Witolda Pyrkosza. Aktorka "M jak miłość" zamiast na pogrzeb aktora, wybrała się na zakupy do centrum handlowego oraz poszła do fryzjera. Później mówiło się o niej w kontekście tegorocznych matur - aktorka podeszła bowiem do egzaminu dojrzałości. Jakie teraz ma plany?

Julia Wróblewska wyjedzie z Polski?

Julia Wróblewska, która kilka dni temu zdawała maturę, w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" zdradziła, że chce zrobić sobie rok przerwy przed podjęciem decyzji o studiach. Gwiazda "Tylko mnie kochaj" czy serialu "M jak miłość" zdradziła, że chce iść na iberystykę, ale myśli też o aktorstwie. Ostatnio jej mama zdradziła też, że najbliższy rok jej córka spędzi za granicą, a konkretnie w Hiszpanii, gdzie będzie uczyć się języka hiszpańskiego i myśleć o swojej przyszłości.

