Za nami kolejny tydzień zmagań drużyn w programie "Bitwa na głosy". Z dalszą zabawą i walką o nagrodę na cele charytatywne pożegnała się Jula, która w dogrywce przegrała z drużyną Piotra Rubika. Najwyraźniej wykonanie piosenki "Back or white" Michaela Jacksona nie było tak samo spektakularne jak przebój "W kinie, w Lublinie" z rep. Brathanek. Chociaż od początku Jula była typowana do udziału w wielkim finale razem z Ewą Farną, nie udało się jej dojść nawet do półfinałowych zmagań.

Najlepszym w ostatnim odcinku był Andrzej Piaseczny. Tuż za nim uplasowali się: Ewa Farna i Liber. Jak myślicie, kto z nich wygra 3 edycję "Bitwy na głosy"?

Dla wszystkich fanów Julii, mamy jednak dobrą wiadomość. Artystka wraz ze swoim zespołem pojawi się raz jeszcze na scenie "Bitwy na głosy", podczas finałowego odcinka.

