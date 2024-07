Wszystko wskazuje na to, że Janusz Józefowicz powoli się rozkręca. W ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami” nowy juror najwyraźniej chciał pokazać Piotrowi Gąsowskiemu, kto jest prawdziwą gwiazdą w programie. Pomiędzy Józefowiczem a prowadzącym doszło do awantury, podczas której padło wiele ostrych słów…

Jak poinformował „Super Express” mężowi Nataszy Urbańskiej nie spodobało się zachowanie Gąsowskiego, który przerwał jego wypowiedź. Do kłótni pomiędzy artystami doszło w trakcie przerwy „TzG”.

- K***! Nie lubię, jak mi się przerywa- wyparował wściekły Józefowicz.

- Musiałem k… przerwać, bo w słuchawce mówili mi, że mamy dwie minuty do reklam- tłumaczył się Piotr Gąsowski.

- Ja pier*** ja niczego nie słyszałem. Można chyba k*** zrobić tak, abym to wiedział- kontynuował nowy juror.

Sytuację próbowała załagodzić Jolanta Fraszyńska, która prosiła uspokajała kolegę z programu.

Jeszcze przed rozpoczęciem „TzG” Józefowicz zapowiadał, że chciałby „zachować chociaż odrobinę takiej życzliwości, serdeczności jaką prezentował Zbyszek Wodecki” . Wygląda na to, że raczej mu się nie udało…

