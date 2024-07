Ostatnio Jola pojawiła się na premierze singla Pauli Marciniak. Musimy przyznać, że w jej wyglądzie nastąpiły korzystne zmiany. A zwłaszcza twarz jakby się trochę zmieniła: większe usta i chyba mniejszy nos. Myślicie, że to zasługa makijażowych trików?

Jola Rutowicz zdecydowanie wyróżniała się oryginalnymi butami od Antoina Petersa w kolorze ostrej żółci. Dodajmy tylko, że za taką parę trzeba zapłacić okrągłą sumkę 190 euro, czyli prawie 800 złotych…

Jola zaczęła na poważnie dbać o swój wizerunek. A może ma to jakiś związek z pogłoskami o częstych ostatnio wizytach jej menedżerki w stacji TVN – czyżby przygotowywała się do udziału w nowym show? Obstawiamy Taniec z Gwiazdami!

Reklama