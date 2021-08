Pamiętacie Jolę Rutowicz z "Big Brothera"? Dziś zupełnie nie przypomina dawnej siebie [ZDJĘCIA]

Cała Polska poznała Jolę Rutowicz, gdy wystąpiła w czwartej edycji "Big Brothera", emitowanego już wtedy na antenie TV 4. Znakiem rozpoznawczym celebrytki były lateksowe stylizacje, tipsy, mocna opalenizna oraz pluszowy jednorożec. Dziś to już przeszłość, Jola prezentuje zupełnie inny styl. Jej metamorfoza robi imponujące wrażenie, tym bardziej, że kobieta już od kilku dobrych lat nie mieszka w Polsce.

Błyskotliwa kariera Joli Rutowicz na przestrzeni lat

Gdy Jola Rutowicz pojawiła się w domu wielkiego brata, od początku wzbudzała kontrowersje, począwszy od ubioru, skończywszy na zachowaniu. Jej infantylna postawa i troska o pluszowego jednorożca nie raz powodowały u pozostałych mieszkańców willi irytację i politowanie. Dlatego co tydzień była nominowana do opuszczenia programu. Dzięki sympatii widzów nigdy jednak nie musiała się martwić o swój los w show. Co ciekawe, jej "charyzma", nieporadność oraz szczerość zagwarantowały jej zwycięstwo.

Celebrytka na fali popularności zdobytej w programie, zgodziła się na udział w kolejnej edycji show, tym razem z udziałem gwiazd - "Big Brother VIP". Wtedy Jolanta poznała Jarosława Jakimowicza, z którym połączył ją przelotny romans. Obaj doszli do finału, lecz tym razem Jola musiała ustąpić laur pierwszeństwa aktorowi. Ich relacja zaowocowała osobnym reality show "J&J, czyli Jola i Jarek" na antenie TV4. Po latach dzisiejszy gwiazdor TVP INFO przyznał, że związek z Rutowicz był ustawiony na potrzeby programów, w których brali udział.

Po przygodzie z "Big Brotherem" Rutowicz dała się namówić na udział w programie "Gwiazdy tańczą na lodzie", gdzie chcąc wzbudzić kontrowersje m.in. zażądała zmiany partnera tanecznego. Niestety, ten ruch nie pomógł Joli utrzymać się za długo w programie. Po dwóch odcinkach jej kariera taneczna na lodzie dobiegła końca.

Rezolutna celebrytka wydała także książkę pt. "Inna". W publikacji szczerze przyznała, że to co telewidzowie widzieli na swoich ekranach, to była umiejętnie wykreowana postać, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Po prostu we wszystkich programach, w których brała udział zakładała maskę. Od tamtej pory słuch o Joli Rutowicz zaginął.

Jola Rutowicz zdradza tajniki swojej spektakularnej przemiany

Co dziś wiemy o Joli Rutowicz? Od kilku lat mieszka na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Po relacjach jakie wstawia na swoje media społecznościowe widać, że w Miami żyje jak... królowa! Zdjęcia na tle jachtu, wystawne jedzenie, szampan w kieliszkach, wieczne słońce, palmy i fale morskie. Tak wygląda codzienność niegdysiejszej gwiazdy reality show.

Niedawno Jola Rutowicz obchodziła swoje 37. urodziny. Kobieta miała zapewnione moc atrakcji. Były balony, różne słodkości, tort przypominający torebkę Louis Vuitton oraz sesja na jachcie.

Niespodziankę urodzinową dla gwiazdy przygotował jej ukochany, którego tożsamości dotąd nie ujawniła. W przeciwieństwie do poprzedniego medialnego związku, tym razem celebrytka chroni swojego życia uczuciowego. Rutowicz na imprezę urodzinową wyszykowała się w różowy dwuczęściowy strój podkreślający jej zgrabną figurę.

Obserwatorki zachwyceni metamorfozą swojej idolki zalali ją serią pytań jak to robi, że coraz lepiej wygląda. Jola słynąca ze swej niezwykłej szczerości nie omieszkała zdradzić fankom recepty na szczupłą sylwetkę i piękną cerę.

Oto recepta :) Dużo sexu :), życie bez stresu, palmy za oknem i słońca przez cały rok! Tak to działa!

Musimy przyznać, że metamorfoza Joli Rutowicz robi imponujące wrażenie. Po nadmiernym makijażu, tipsach i jednorożcu nie ma już śladu. Teraz celebrytka prezentuje się niczym rasowa modelka. Na zdjęciach widać smukłą sylwetkę muśniętą słońcem oraz blond włosy. Jedyne co jej pozostało z dawnych lat to zamiłowanie do różu.

