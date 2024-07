Pokazywanie światu swoich nowonarodzonych dzieci to już tradycja w Hollywood. Magazyny oferuja bardzo duże kwoty za pierwszą sesję zdjęciową dzieci słynnych par. Również John Travolta i Kelly Preston postanowili pochwalić się swoim maleństwem.

Dla pary jest to duże szczęście. Bardzo niecierpliwie czekali na tego maluszka. Szczególnie po bolesnym wydarzeniu z 2009 roku, kiedy to syn Travolty tragicznie zmarł.

Noworodek nazywa się Benjamin Hunter Kaleo Travolta. Prezentuje się bardzo uroczo na okładce magazynu Hello! Dzidziuś urodził się w listopadzie i stał się braciszkiem dziesięcioletniej Elli Blue.

W wywiadzie dla magazynu para wyznała -

Narodziny Benjamina są dla nas nowym początkiem, zaczynamy życie od nowa. Jest najwspanialszym prezentem o jakim kiedykolwiek mogliśmy marzyć.

Gratulujemy!