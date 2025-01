Już w najbliższy weekend 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek Owsiak i jego fundacja będą zbierali pieniądze na charytatywny cel w niedzielę, 26 stycznia. Jak co roku inicjatywę wspiera plejada gwiazd polskiego show-biznesu. Ostatnio głośno było m.in. o Macieju Musiale. Aktor zaproponował, że osobie, która wygra licytację, wysprząta mieszkanie. Swoje wsparcie ogłosiła znana dziennikarka Joanna Racewicz, która także zamierza spotkać się z fanem lub fanką. Prezenterka telewizyjna zaoferowała wspólny trening i mecz w pickleballa.

Reklama

Joanna Racewicz zagra w pickleballa ze zwycięzcą w ramach WOŚP

Za kilka dni 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kolejne gwiazdy dołączają się ze swoimi licytacjami. Niedawno Maciej Musiał obiecał, że wysprząta dom fance lub fanowi, którzy wpłacą największą kwotę podczas internetowej aukcji. Środki oczywiście zostaną przekazane fundacji charytatywnej. Zresztą nie tylko Maciej Musiał pomoże w porządkach.

Natomiast Joanna Racewicz zaproponowała wspólny trening. We wtorek, 21 stycznia dziennikarka opublikowała za pośrednictwem mediów społecznościowych wpis, w którym podała szczegóły. Nie będą to zwykłe ćwiczenia. Osoba, która wylicytuje spotkanie z prezenterką telewizyjną, będzie mogła zagrać z nią w pickleballa. Podczas gry obecni będą też syn gwiazdy i trener.

Z okazji Dnia Babci, a jutro Dnia Dziadka, na przekór chandrze, wczorajszemu Blue Monday, dołom i zimie zapraszam na wspólny trening pickleballa. Grać mogą wszyscy niezależnie od wieku. Ze mną, moim synem i zawodowym trenerem. Wszystko w imię pomagania i 33. finału WOŚP – napisała na Insagramie Racewicz.

To jeszcze nie wszystko. Fan lub fanka Joanny Racewicz dostanie także sprzęt do pickleballa i będzie mógł doskonalić swoje umiejętności również po spotkaniu z dziennikarką. Licytacja już się rozpoczęła.

Zwycięzca licytacji dostaje komplet startowy, czyli dwie rakietki i cztery piłki do pickleballa. Można zacznać. Ktoś z państwa ma ochotę? – dodała gwiazda.

Link do licytacji możecie znajdziecie tutaj. Na czym polega pickleball? To dyscyplina, która w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Jest połączeniem tenisa ziemnego, ping-ponga oraz badmintona. Gracze rywalizują na przedzielonym siatką, prostokątnym korcie. Do odbijania plastikowej piłki służą specjalne rakiety. Tak jak w tenisie czy badmintonie możliwa jest gra, jeden na jeden oraz deble.

33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Do 33. finału WOŚP zostało już tylko kilka dni, dlatego w mediach pojawia się coraz więcej inicjatyw gwiazd, które wspierają fundację Jerzego Owsiaka. Internauci mogą wylicytować m.in. wizytę na planie „Dzień dobry TVN” czy tydzień metamorfozy z Ewą Chodakowską. Natomiast jeśli macie w domach nieporządek, w sprzątaniu mogą pomóc wam Piotr Kraśko, Radomir Witt oraz Agata Adamek.

Niestety nie brakuje kontrowersji związanych z imprezą fundacji. W styczniu dowiedzieliśmy się, że Jerzy Owsiak otrzymał groźby karalne i zawiadomił policję. Służby zatrzymały już podejrzanego, który miał grozić założycielowi WOŚP śmiercią. Niedługo przed 33. finałem w mediach doszło do głośnego konfliktu między Owsiakiem a Telewizją Republika.

Reklama

Zobacz także: Adam Małysz nie wspiera WOŚP? Padły mocne słowa. "Nie powinno tego w ogóle być"