Trochę smuci nas fakt, że Joanna Przetakiewicz zrezygnowała ostatnio z swoich ulubionych malutkich kapelusików. Głównie z uwagi na to, że reszta stylizacji dyrektor kreatywnej marki La Mania jest dość zachowawcza. Prostota i konsekwencja stała się niewątpliwie wizytówką stylu partnerki Kulczyka, za co należą jej się gromkie brawa. Przetakiewicz wybiera klasyczne fasony, dzięki czemu wygląda kobieco i z klasą.

Na pokaz Macieja Zienia, Joanna założyła sukienkę projektu Petera Dundasa, głównego projektanta domu mody Pucci. Do czarnej kreacji z pięknym haftem dobrała czarne szpilki od Christiana Louboutina. Naszym zdaniem Przetakiewicz była jedną z najlepiej ubranych kobiet tego wieczoru.

