Joanna Przetakiewicz w ciągu kilku lat uczyniła z La Manii jedną z najsilniejszych polskich marek na rynku. Pokazy nowych kolekcji przyciągają prawdzie tłumy gwiazd, które chętnie noszą projekty firmy. Najlepszą jednak ambasadorką jest ona sama. Przypomnijmy: Milionerki na ramówce TVN: Kulczyk jak Indianka, Przetakiewicz we własnej marce

Na Instagramie La Manii pojawiło się zdjęcie Joanny z jej biura. Na stole leży mnóstwo materiałów, a z tyłu za fotelem wiszą zdjęcia modelek w projektach marki. Gwiazda w ten sam sposób chciała przypomnieć o konkursie. Każda klientka jej butiku może bowiem wygrać zaproszenia na kolację w jej obecności. Dla fanek La Manii jest to z pewnością duża gratka, a my mamy okazję zobaczyć, jak Przetakiewicz pracuje na co dzień. Jest to pewnie jedno z wielu miejsc jej pracy, gdyż jak na biuro dyrektor wygląda ono stosunkowo skromnie.

