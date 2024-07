Joanna Przetakiewicz skończyła 55 lat. Wraz z Rinke Rooyensem zorganizowała huczną imprezę, na którą zaprosiła całą plejadę gwiazd. Z milionerką i projektantką mody bawiła się m. in. Małgorzata Rozenek, Agnieszka Woźniak Starak, czy Anja Rubik. Nie zabrakło również motywu przewodniego, a zaproszeni goście wyglądali naprawdę zjawiskowo. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

Joanna Przetakiewicz pod koniec roku ma sporo okazji do świętowania, ponieważ nie tylko przygotowuje się od Bożego Narodzenia ale również świętuje własne urodziny. Niedawno Joanna Przetakiewicz pokazała, jak ozdobiła willę na święta. "Rozmach i brak umiaru" - jak podsumowała sama siebie. Z nie mniejszym rozmachem świętowała swoje 55. urodziny. Na imprezę z motywem przewodnim "55 Dolce Vita Party" zaproszona została cała plejada gwiazd. Oto jak prezentowała się solenizantka, Joanna Przetakiewicz oraz jej maż Rinke Rooyens.

Zaproszeni goście również dopisali. Na liście znanych nazwisk, które są bliskie sercu Joanny Przetakiewicz nie zabrakło m. in. Michała Szpaka. Muzyk pozował w towarzystwie solenizantki i jej męża:

Imponującymi zdjęciami z imprezy w sieci pochwaliła się również Agnieszka Woźniak Starak. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" prezentowała się jak prawdziwa oldschoolowa gwiazda Hollywood.

All about the vibe ???? - podsumowała, prezentując zjawiskowe zdjęcia.