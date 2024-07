Wrzesień rozpoczął się w show-biznesie od kolejnej afery i to z bohaterką w roli głównej, której mało kto mógł się spodziewać. Nieoczekiwanie w ślady Dariusza K. poszła Joanna L., która dziś rano spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu. W wyniku nieostrożnej jazdy doszło do kolizji aż trzech aut, a badanie alkomatem nie pozostawiło żadnych wątpliwości. Przypomnijmy: Joanna L. spowodowała wypadek! Aktorka była pijana

Skandal z gwiazdą show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest teraz szeroko komentowany w sieci, nie brakuje też pierwszych wymian opinii w salonowych kuluarach. O komentarz poprosiliśmy Karolinę Korwin Piotrowską, która w rozmowie z AfterParty.pl wyznała, że ma nadzieję, iż Joanna L. dysponuje dobrymi prawnikami. Dziennikarka nie ukrywa, że tak wysoki wskaźnik alkoholu we krwi nie jest przypadkowy, a cała sprawa może mocno zaszkodzić karierze aktorki - dla porównania przywołuje przykład jej kolegi z branży.



1,2 promila w poniedziałek o 10 rano? Szewski poniedziałek, co mogę więcej powiedzieć. Taki wynik to nie są czekoladki z likierem. Miała dużo szczęścia, że nikomu nic się nie stało i mam nadzieję, że ma dobrych prawników. Kilka lat temu Szyc miał bodaj 0,7 promila i ciągnęło się to za nim bardzo długo - skomentowała na gorąco w rozmowie z nami Karolina.