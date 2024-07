1 z 6

Jesienią ubiegłego roku na antenie VIVA POLSKA pojawił się serial "Miłość na bogato". Dzięki niemu na rynku pojawiły się nowe twarze, które z większym lub mniejszym sukcesem wykorzystują swoje 5 minut. Serial spotkał się z ogromną krytyką, ale wyniki oglądalności zdecydowały, że powstanie drugi sezon do którego właśnie ruszyły zdjęcia.

Do obsady dołączyła właśnie Joanna Kurowska, znana widzom z roli w serialu "Graczykowie". Aktorka wcieli się w rolę despotycznej matki Izy. Widzowie będą mieli szansę przekonać się, jak bardzo matka będzie próbowała wpłynąć na wszystko, co robi córka. Będzie też chciała mocno namieszać w jej życiu i przekonać ją, że Mateusz to idealny kandydat na męża.

Wiedzieliście, że Kurowska ma już 50 lat? Wygląda na swój wiek?