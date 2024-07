Joanna Krupa rozstała się z mężem! Modelka znana z show "Top model. Zostań modelką" znalazła się na okładce magazynu "Show", który donosi, że gwiazda i jej mąż Romain Zago podjęli decyzję o separacji. Dlaczego?

Joanna Krupa i Romain Zago rozstali się. Co się stało?

Wydawało się, że tworzą idealny związek, który pokona wszelkie przeciwności losu, ale okazuje się, że para coraz częściej nie potrafiła dojść do porozumienia w wielu sprawach, aż w końcu podjęła decyzję o rozstaniu. Najczęściej para kłóciła się o wyjazdy Joanny do Polski. Romain prowadzi na co dzień swój klub w Miami, dlatego miał pretensje do Joanny o to, że sama często jeździ do Polski zamiast towarzyszyć mu na Florydzie.

Nie mógł rozumieć jej sentymentu do Polski. Sukces oglądalności ostatniego sezonu "Top model" przyniósł Joannie nowe kontrakty. Tym samym jej pobyt w Polsce znacznie się przedłużył. Zago wpadł w szał. Podobno święta Bożego Narodzenia były dla Joanny koszmarem. Nowy Rok spędzili już osobno", zdradza przyjaciółka pary w rozmowie z Show.

Sytuacja powtórzyła się w święta wielkanocne, w które para również się nie spotkała. Od grudnia Joanna i Romain żyją osobno.

"Joanna kocha Romaina ponad wszystko, on jednak pozostaje nieugięty. W końcu do niej dotarło, że jej małżeństwo staje się historią", czytamy w magazynie.

Joanna Krupa od stycznia więcej czasu spędza w Polsce, gdzie kręci i promuje swój program "Misja pies". Praca pomaga jej zapomnieć o rozstaniu.

Myślicie, że Joanna Krupa i jej mąż dadzą sobie jeszcze jedną szansę czy to rzeczywiście już definitywny koniec ich małżeństwa?

Joanna Krupa rozstała się z mężem

Para od grudnia jest w separacji

Joanna bardzo przeżywa rozstanie z mężem

