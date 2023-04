Joanna Krupa rozstała się z Douglasem Nunesem, ale nadal z nim mieszka: "Nie spieszą się"

Pod koniec marca światowe media obiegły niepokojące wieści o tym, że Joanna Krupa i Douglas Nunes są w separacji. Niektórzy, wśród nich m.in. siostra modelki, spekulują jednak, że być może para przechodzi jedynie kryzys i ma szansę na odbudowanie relacji. Teraz Joanna Krupa opublikowała na InstaStories ujęcia, na których widać, jak wspólnie z córką i Douglasem Nunesem spędza czas w wesołym miasteczku. Czy to oznacza ocieplenie relacji modelki i jej męża? Joanna Krupa spędza czas z Ashą i Douglasem Nunesem W ostatnich dniach marca do mediów dotarła informacja o tym, że Joanna Krupa i Douglas Nunes rozwodzą się . Co prawda, niektórzy spekulowali o ich małżeńskim kryzysie już od jakiegoś czasu, ale nie kryli zdziwienia, gdy mąż Joanny Krupy złożył pozew rozwodowy. Do całej sprawy odniosła się także sama modelka, pisząc nie o rozwodzie, zaś o "separacji". Tę wersję potwierdziła również siostra gwiazdy "Top Model", Marta. Zobacz także: Siostra Joanny Krupy wyznała prawdę o jej rozstaniu: "To nie jest rozwód na sto procent" Zaledwie kilkanaście dni po ogłoszeniu rozstania z mężem, Joanna Krupa zaskoczyła internautów opublikowanymi przez nią ujęciami z wesołego miasteczka, na których widać, jak gwiazda spędza czas z mężem i córką. Na filmach i zdjęciach dodanych przez Joannę Krupę na InstaStories widać, jak Douglas Nunes spędza czas z Ashą na karuzeli, a także prowadzi dziecięcy wózek. Zobacz także: Matka synka chłopaka Roksany Węgiel znów zabrała głos. Opublikowała nowe nagranie Wygląda na to, że para postanowiła wziąć sobie do serca ustalenia dotyczące tego, że dobro dziecka jest dla Joanny Krupy i Douglasa Nunesa najważniejsze. Ostatnio fani martwili się o córkę Joanny Krupy, Ashę , komentując, że to ona najbardziej przeżyje rozstanie rodziców. Z drugiej strony...