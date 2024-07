1 z 12

Joanna Krupa raz na kilka miesięcy odwiedza Polskę, aby pokazać się na salonach i odwiedzić schroniska ze zwierzętami, które od lat wspiera. Szybko jednak wraca do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadzi prawdziwie hollywoodzkie życie. Przypomnijmy: Krupa z mężem na lotnisku w USA obładowani luksusowymi torbami

Udział w "The Real Housewifes of Miami" i wcześniej w amerykańskim "Tańcu z Gwiazdami" uczynił z Krupy nie tylko rozpoznawalną celebrytkę, ale zaowocował też kilkoma znajomościami z innymi sławami show-biznesu. Jedną z nich jest Carmen Electra. To właśnie w jej towarzystwie Joanna wybrała się ostatnio do bardzo modnej w Los Angeles restauracji "Rivabella". Paniom towarzyszyła jeszcze jedna koleżanka i przystojny mąż Krupy, a paparazzi byli wniebowzięci, bo celebrytki postawiły na seksowne kreacje.

