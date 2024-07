Joanna Krupa chce zostać matką

Joanna Krupa już niedługo zostanie mamą?! Modelka na swoim Facebooku pokazała zdjęcia z uroczym chłopczykiem, które podpisała: "Nie mogę się doczekać na swojego aniołka". Jednocześnie zaznaczyła, że jej potomek będzie miał spory problem...

Z czym? Z nadopiekuńczością. Gwiazda "Top Model" napisała, że swoje maleństwo będzie całować non stop... Modelka ma naprawdę silną potrzebę macierzyństwa, co zaznacza w wywiadach od dawna. Twierdzi, że to dla niej najlepszy czas. Ma już pozycję gwiazdy, świetnego męża, wielki dom. Do pełni szczęścia brakuje jej tylko dziecka:

Niedawni Krupa kupiła nowy dom w Hollywood. Tam nie zabrakło pokoików dziecięcych. Czekamy więc na ciążę Joanny!

Zobacz także: Joanna Krupa kupiła nowy dom w Hollywood! Znalazły się w nim pokoje dla dzieci

Zobacz także

Joanna Krupa chce być mamą!

Can t wait to have one of these Angels myself ... But my kids will be in trouble as I will kiss them nonstop ... Poor...

Posted by Joanna Krupa on 26 listopada 2015