Gwiazdy często noszą sukienki w stylu lat 50.. Nic dziwnego. Są jednocześnie szykowne, kobiece, ale i bezpretensjonalne. Ten krój bardzo promuje polska marka Bizuu i właśnie w jej projektach często pokazują się celebrytki.

Kto jeszcze nosi projekty Bizuu?

Podobnie było w przypadku Joanny Koroniewskiej, która na nagraniu jednego ze świątecznych programów pojawiła się w różowej sukience w stylu new look. Wiemy, że jej model to Netii. Sukienka mini z pęknięciem przy dekolcie kosztuje 1390zł. Jak wam się podoba?

