Pamiętacie Jimmie Wilsona z trzeciej edycji programu "Must Be The Music"? Artysta doszedł do jednego z półfinałów. Teraz muzyk wystąpi na Eurowizji 2017! Wraz z Valentiną Monettą będzie reprezentować San Marino z piosenkę "Spirit of the night”! Ma szansę na sukces?

Jimmie Wilson wystąpi na Eurowizji 2017!

Jimmie Wilson pochodzi z Detroit w USA, ale na co dzień mieszka w Niemczech. Poza sukcesem w polskiej edycji "Must Be The Music" zagrał również m.in. w musicalu wyprodukowanym przez samego Michaela Jacksona, o nazwie „Sisterella”. Zagrał również prezydenta Baracka Obama w musicalu o jego życiu - "Hope".

Jak widać, jego kariera zagraniczna rozwija się świetnie! Teraz Jimmie wystąpi na Eurowizji 2017 w Kijowie jako reprezentant San Marino. Towarzyszyć mu będzie Valentina Monetta, po raz czwarty reprezentować będzie swój kraj w tym konkursie.

Co ciekawe, udział w trzeciej edycji show "Must Be The Music" brała również Kasia Moś - polska reprezentantka na Eurowizji 2017. Czy Jimmie i Kasia spotkają się w Kijowie? :) Które z nich osiągnie większy sukces - przekonamy się w maju.

Jimmie Wilson i Valentina Monetta - piosenka San Marino na Eurowizję 2017.

Jimmie Wilson brał udział w Must be The Music.

Polskę będzie reprezentować Kasia Moś.