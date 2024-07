Rocky Horror Picture Show obchodzi swoją 40 rocznicę! To powód, aby w szalonym stylu wraz z nieokiełznanym M∙A∙C rozpocząć współpracę i stworzyć skandalicznie unikatową, limitowaną kolekcję; barw, kolorów, odcieni i produktów w specjalnie na tą okazję, zaprojektowanych opakowaniach.

To wszystko po to, aby odtworzyć look ulubionych bohaterów z 1975 roku – cool’towego, filmowego klasyka. Zamień się w seksownego, szalonego naukowca, heroicznych nowożeńców, obcego z Transylwanii lub przerysowanego Riff Raff’a. Zapraszamy do zabawy orgią kolorów w rytmie piosenki „Over at the Frankenstein Place”.

Kolekcja limitowana, dostępna będzie jedynie w salonach MAC w Galerii Mokotów, Złotych Tarasach oraz na Maccosmetics.pl już w październiku!