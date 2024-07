Jessie J aktualnie jest jedną z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek. Jej debiutancki album odniósł olbrzymi sukces na całym świecie dzięki wpadającym w ucho piosenką, które podbiły listy przebojów. Dzięki temu gwiazda może teraz zasiadać na trenerskim fotelu w "The Voice of UK".

Ostatnio Jessie J zmieniła image i ogoliła głowę. Teraz zachwyca krótką fryzurą. Już wkrótce na rynku pojawi się drugi album wokalistki. Kilka dni temu w sieci ukazał się drugi klip zwiastujący wydawnictwo. Teledysk powstał do singla "It's My Party".

Łysa Jessie J na zakupach w Londynie: