Wiosenna ramówka powoli dobiega do końca. Większość programów powoli się kończy, niektóre już miały swój finał. W związku z tym, że w Polsce nie istnieje sezon letni w telewizji - w tym czasie emitowane są zazwyczaj powtórki, stacje powoli szykują ofertę na jesień. Informacje o nowych sezonach niektórych produkcji zostały potwierdzone jeszcze w trakcie ich trwania. Przypomnijmy: Nowy sezon "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jesienią w Polsacie. Kogo zobaczymy?

Nie dla wszystkich jesień okaże się dochodowa - powód do zmartwień ma obsada "X-Factor", bowiem jesienią format zostanie zastąpiony przez "Mam talent" z Agnieszką Chylińską i Małgorzatą Foremniak w jury. Szczęścia nie ma również Piotr Adamczyk - serial w którym gra główną rolę zostaje zdjęty po zaledwie pierwszym sezonie. Nie wiadomo również jaki los czeka jurorów "The Voice" mimo, że TVP potwierdziła realizację piątego już sezonu - nie wiadomo jednak czy na jesień czy na wiosnę przyszłego roku, podobnie jak "Project Runway" - tutaj również pozostaje niepewna data premiery drugiego sezonu.

O szczęściu mogą natomiast mówić osoby związane z "Must Be The Music. Tylko Muzyka" - niedawno potwierdziły się informacje o kolejnym sezonie zmagań młodych wokalistów, podobna sytuacja ma się z "Tańcem z Gwiazdami". TVN zdecydował się na realizację trzeciej edycji zmagań młodych kucharzy w "Masterchef" z Magdą Gessler w jury. Największą niespodzianką pozostaje jednak pozostawienie w ramówce TVP1 programu Agaty Młynarskiej "Świat się kręci". Produkcja mimo słabych wyników oglądalności zrealizuje kolejny sezon, ale w nieco zmienionej formie. Jesienią pojawi się również kolejny sezon "Prawo Agaty" w TVN.

Które zmiany cieszą was najbardziej? Za którymi produkcjami będziecie tęsknić?

