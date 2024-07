Jesienią Givenchy przenosi nas w wyrafinowany świat klasyki z domieszką haute-couture. W jesienno-zimowej kolekcji Givenchy, która w perfumeriach Sephora dostępna jest już od sierpnia tego roku.

W kolekcji znajduje się kilka niezbędnych kosmetyków do makijażu, które sprawią, że jak w poetyckiej pieśni, iskierka i czułe słówko wystarczą aby rozpalić ogień.

przeczytajcie więcej o najnowszych kosmetykach do makijażu

W najnowszej linii Givenchy znajdziecie kwartet cieni do oczu Harmonie D’Exception. Gorący i jednocześnie subtelny odcień, w matowych odsłonach: ciemnej purpury, karmelu i brudnego różu. Do tego światło masy perłowej.

Pomadki w dwóch uwodzicielskich odcieniach: Rose d’Exception - ciemny róż dla delikatnych i kobiecych ust oraz Rouge d’Exception - ceglasta czerwień dla magicznego i czarującego uśmiechu. Tusz do rzęs i kredkę do oczu Magic Kajal oraz 2 wyjątkowe odcienie lakierów do paznokci, pudrowego różu i lila.