W "Maglu towarzyskim" pojawił się Jerzy Owsiak - człowiek orkiestra, pomysłodawca jednego z największych festiwali na świecie - Przystanku Woodstock! Od samego początku Owsiak jest oskarżany o to, że cała impreza fundowana jest ze środków zebranych podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w trakcie imprezy można łatwo dostać narkotyki.

Jaka jest prawda? Owsiak wyjaśnił Karolinie Korwin Piotrowskiej:

Większą wartością jest to, że w kilkuset tysięcznej społeczności woodstockowej mówię tak: "Jeżeli dopuścimy, że będzie tu swobodny obrót dopalaczami, narkotykami, to sami zniszczymy całą imprezę". Ludzie sami reagują: "Ty nie rób tego!" My zbudowaliśmy społeczeństwo obywatelskie, które wzajemnie za siebie odpowiada. Gdyby wszyscy Polacy to zrozumieli, byłoby łagodniej! - przekonuje w programie "Magiel towarzyski"