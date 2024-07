Jerzy Kamas ma na swoim koncie wiele ról filmowych i teatralnych. Najbardziej znany jest z roli Wokulskiego w "Lalce" oraz mecenasa i przyjaciela rodziny Lubiczów w serialu "Klan". Ostatnio jednak prześladują go problemy ze zdrowiem i sytuacja nie wygląda najlepiej.

Jak informuje znajomy aktora w rozmowie z jednym z tygodników, jego stan zdrowia jest bardzo poważny:

Jurek niknie w oczach, cierpi, ale mimo bólu nie poddaje się, bo wie, że jest żonie Beacie potrzebny. Ona nie mogłaby bez niego żyć. My wszyscy także bardzo chcielibyśmy widzieć go w zdrowiu, podziwiać w nowych rolach. Modlimy się o to - zdradza w rozmowie z "Rewią"