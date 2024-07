Jakiś czas temu Jerzy Dudek postanowił porzucić karierę sportową i przeszedł na emeryturę. Swego czasu furorę w sieci robiło ogłoszenie o pracę zamieszczone przez sportowca. Zobacz: Słynny polski bramkarz zarabiał miliony. Nie uwierzycie jakiej pracy obecnie szuka

Bramkarz skupił się także na pisaniu swojej biografii, w której opisał swoją karierę od samego początku. W lekturze z pewnością nie zabraknie ciekawostek, których czytelnicy są zawsze najbardziej żądni. Jedną z nich jest to, że José Mourinho, portugalski trener, przestrzegał jednego z najbardziej znanych polskich bramkarzy przed ikoną piłki nożnej, Leo Messim:

Największym cwaniakiem na boisku jest Messi. Potrafi zasłonić ręką usta, żeby nikt później nie mógł odczytać z ich ruchu, co mówił. A zawsze mówi coś, by sprowokować obrońców. To on jest najbardziej irytujący, choć zupełnie nie okazuje emocji na boisku - Dudek przytacza w swojej książce słowa trenera.