Piękna Jennifer Lopez, która po siedmiu latach małżeństwa rozstała się ze swoim mężem, postanowiła przerwać milczenie i opowiedziała o trudnej decyzji, jaką podjęła wspólnie z Markiem.

W rozmowie z „Vanity Fair” artystka zdradziła, że obydwoje bardzo się starali, aby odbudować łączące ich uczucie, niestety po wielu próbach ich małżeństwa nie udało się uratować.

- Czasami nie dostrzegamy, że pozwalamy siebie krzywdzić. Jeżeli nie widzę, że osoba u mojego boku nie jest dla mnie dobra, że źle mnie traktuje a ja ciągle z nią jestem, to działam na własną szkodę. Kocham siebie wystarczająco mocno by odejść- powiedziała Jennifer.

Jennifer przyznała, że Marc już zawsze będzie obecny w jej życiu i nie zamierza rezygnować ze współpracy z nim! Okazuje się, że już wkrótce zobaczymy ich w autorskim programie „ Que Viva!”, w którym będą jurorami.

Pomimo rozstania piosenkarka nie zamierza się załamywać. Jak sama przyznaje, jest zdeterminowana, żeby iść do przodu.

