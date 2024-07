Nad pięknymi kształtami Jennifer Lopez od lat wzdychają mężczyźni na całym świecie. Od lat, bowiem ta niebywała piękność skończyła już 41 lat. Magazyn "People" właśnie okrzyknął ją najpiękniejszą kobietą świata, pokonując o wiele młodsze aktorki, czy piosenkarki.

- Jestem dumna, że doceniono mnie teraz, a nie wtedy, gdy byłam 20-latką – skomentowała gwiazda.

Jennifer Lopez w rankingu "World's Most Beautiful Woman" pokonała inne piękności, m.in. Beyonce, Gwen Stefani, Reese Witherspoon, Katie Holmes, Sandrę Bullock, Evę Longorię, Megan Fox i Halle Berry.

W wywiadzie dla magazynu przyznała, że bycie piekną jest częścią jej pracy i poświęca na to bardzo dużo czasu. Stwierdziła też, że dbanie o to by cały czas być zgrabną i świeżą jest bardzo ciężką pracą.

Praca może i ciężka, ale efektów zazdrości każda kobieta.

