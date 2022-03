Jarosław Skiba nie żyje. Joanna Jabłczyńska żegna sportowca: "Rozmawiałam z Nim kilka dni temu"

W „M jak miłość” dojdzie do kolejnej, mrożącej krew w żyłach sytuacji. Jak się okazuje, tym razem na ogromne niebezpieczeństwo zostanie narażona Iza, w której postać wciela się Adrianna Kalska. Kobieta zostanie zaatakowana we własnym domu! W uwielbianym serialu dojdzie do zabójstwa? Czy uda jej się wyjść cało? Zobacz także: Szokujące sceny wypadku Kingi w "M jak miłość". Zdjęcia mrożą krew w żyłach! Zabójstwo w "M jak miłość"? Iza znajdzie się w potwornym niebezpieczeństwie To, co stanie się w 1548 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy już w najbliższy poniedziałek 7 grudnia, wymaga naprawdę stalowych nerwów. Nie zabraknie gróźb i szokujących scen, a nieświadoma niczego Iza narazi swoją rodzinę na ogromne niebezpieczeństwo. Jak? Do jej domu wtargnie niebezpieczny mężczyzna… wszystko przez to, że Iza będzie chciała pomóc pomóc przedszkolnej przyjaciółce Szymka - Amelce. Iza uda się do mieszkania, w którym mieszka dziewczynka, a tak otworzy jej drzwi jej mama, cała w siniakach i krwi! - Proszę mi zaufać. Wiele lat pracowałam jako kurator sądowy. Wiem, co to przemoc domowa. Może pani to zgłosić pracownikowi socjalnemu, na policji albo w prokuraturze, jest też "Niebieska Linia" - zaoferuje Iza. Choć kobieta odrzuci jej pomoc, okazuje się, że tymi słowami sprowadziła na swoją rodzinę prawdziwe piekło. Okazuje się, że mężczyzna, który pobił mamę Amelki nie zna granic. Wedrze się do domu Izy i zaatakuje ją w drzwiach. Tu na szczęście z pomocą natychmiast zjawi się Marcin. Niestety, pomiędzy nim a niebezpiecznym napastnikiem dojdzie do dramatycznych scen, w dodatku narażone będą również dzieci, które w tym momencie będą spały w pokoju obok. Choć tym razem...