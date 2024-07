Jarosław Kuźniar kończy dzisiaj 38 lat. Z tej okazji życzymy mu wszystkiego, co najlepsze! Dziennikarz z radia do telewizji przeniósł się w 2007 roku, kiedy to po raz pierwszy poprowadził "Poranek w TVN24". W 2015 roku wzbudził wiele emocji zostając nowym partnerem Anny Kalczyńskiej w programie "Dzień dobry TVN". Jak Jarosław Kuźniar zmienił się od telewizyjnego debiutu? Sprawdźcie!

Jarosław Kuźniar świętuje dzisiaj 38. urodziny.

