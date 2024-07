Szósta edycja Must Be The Music: Tylko Muzyka wystartowała na dobre. Tradycyjnie już nie brakuje fantastycznych wokalistów i zespołów, a także wielkich emocji. I to nie tylko na scenie. Przypomnijmy: Ostra kłótnia w MBTM. Kora i Sztaba na starcie dali czadu

Podobnie będzie w najbliższym, czwartym już odcinku show. Możemy wam zdradzić już dziś, że najwięcej uwagi skupi na sobie niepozorny Jarosław Kruczyński, który przyjechał do programu z Pionek i zrobił niezłe show. Okazało się, że ten sympatyczny wokalista jest obdarzony niezwykle rzadkim głosem męskim – kontratenorem. Pan Jarosław pracuje w stadninie koni a jego pasją jest odrestaurowywanie starych aut. Jest posiadaczem fiata 125p. Jego występ i bardzo rzadko spotykana barwa głosu zrobi na jurorach ogromne wrażenie!

