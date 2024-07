Jarosław Bieniuk w wywiadzie dla magazynu "VIVA!" zdradził, dlaczego nie wziął ślubu z Anią Przybylską. Sportowiec i aktorka zawsze tworzyli bardzo udaną parę. Zakochani byli ze sobą przez 14 lat, ale nigdy nie zdecydowali się na ślub i wesele. W najnowszym wywiadzie Jarosław Bieniuk zdradził, dlaczego tak się stało. Podkreślił też, jak ważną rolę w ich życiu odgrywają dzieci.

Nie mieliśmy ślubu, ale mieliśmy troje dzieci i to są trzy obrączki, których się nie da zdjąć do końca życia. Dziecka nie ma się na chwilę, tylko na zawsze, aż do śmierci. I żadna obrączka nie da lepszej gwarancji, żaden papier jej nie da, żaden kredyt. To dziecko wiąże ludzi na całe życie. Nawet gdy przejdzie miłość, nawet gdy ludzie się znienawidzą, to będą musieli jakoś z tym żyć.