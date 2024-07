1 z 9

Po zakończeniu kariery piłkarskiej, Jarosław Bieniuk ma więcej czasu dla rodziny, ale nie oznacza to, że zupełnie zrezygnował z aktywności fizycznej. Wręcz przeciwnie - sportowiec wciąż dba o imponującą formę i ma się czym pochwalić. Na swoim Instagramie często publikuje zdjęcia z przepraw kajakiem, nie zapomina tez o siłowni. Od tradycyjnej woli jednak plenerową. Ostatnio paparazzi przyłapali go, gdy ćwiczył na świeżym powietrzu i trzeba przyznać, że taki widok robi wrażenie. Anna Przybylska to prawdziwa szczęściara!

Zobacz: "Choroba Ani to bardzo delikatna sprawa"

Tak o formę dba Jarosław Bieniuk: